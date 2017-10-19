Новый тренер «Баварии» установил особые правила в команде

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес установил пять новых правил для своих подопечных. Об этом сообщает Sport Bild.

Отныне футболистам «Баварии» запрещено пользоваться мобильными телефонами везде, кроме раздевалки. При предыдущем тренере Карло Анчелотти они могли использовать их в течение всего дня на тренировочной базе.

Хайнкес решил начинать тренировки в 10:00 вместо 11:00, а также сделал их значительно более интенсивными. Кроме того, игрокам положено держать раздевалку в чистоте и порядке, чего не было при Анчелотти.

Помимо этого, игрокам приказано общаться друг с другом и персоналом клуба в вежливой и дружелюбной манере. Занятие не начнется до тех пор, пока каждый не поздоровается с каждым.

Еще одно новое правило — обязательные совместные обеды после тренировок и отмена диет. По словам Хайнкеса, в выборе продуктов нужно руководствоваться своей головой.

О возвращении Хайнкеса «Бавария» объявила 6 октября. Контракт с 72-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2017/18. Он сменил отправленного в отставку Карло Анчелотти.

Немецкий тренер возглавлял «Баварию» с 1987 по 1991 год и с 2011 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.