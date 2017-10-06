«Бавария» назвала имя нового главного тренера

Мюнхенская «Бавария» объявила о назначении немецкого специалист Юппа Хайнкеса на пост главного тренера команды. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 72-летним наставником подписано до 30 июня 2018 года. Его помощниками будут Питер Херманн и Герман Герланд. Хайнкес приступит к работе 9 октября. Хайнкес приступит к работе 9 октября.

«Мы относимся к Хайнкесу с большим доверием. Мы очень благодарны Юппу за то, что он согласился возглавить "Баварию". На данный момент он является идеальным тренером для команды», — заявил генеральный директор мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

28 сентября «Бавария» объявила об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера. Решению руководства клуба предшествовало разгромное поражение от «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов (0:3) и, как сообщали немецкие СМИ, конфликт Анчелотти с ведущими футболистами команды.

Хайнкес возглавлял «Баварию» с 1987 по 1991 год и с 2011 по 2013 год. Он завершил тренерскую карьеру в 2013 году после того, как выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Германии.