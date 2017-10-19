Фотограф показал женщин до, во время и после оргазма

Фотохудожник Маркос Альберти создал проект O project, в котором запечатлел девушек до, во время и после оргазма. Серия снимков появилась на сайте фотографа.

A post shared by marcos_alberti (@marcos_alberti) on Oct 18, 2017 at 10:25am PDT

В съемках приняли участие более 20 женщин разных возрастов из различных стран, как консервативных, так и либеральных. Им раздали вибраторы, которыми они воспользовались во время фотосессии. Затем вместе с фотографом они отобрали наиболее удачные снимки, которые и попали в проект.

По итогам фотосессии Альберти опубликовал ролик, демонстрирующий атмосферу на площадке.

Видео: Marcos Alberti / Facebook

По словам фотографа, цель акции — снять табу с темы женской мастурбации и помочь женщинам перестать стыдиться самоудовлетворения. Отмечается, что если мужская мастурбация во многих культурах рассматривается как данность, то получение удовольствия женщиной таким способом считается чем-то срамным.