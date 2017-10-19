Педофилам оставят меньше шансов для заработка

Министерство труда и социальной защиты планирует расширить запреты для педофилов в вопросе трудовой деятельности. Ведомство намерено создать список профессий, заниматься которыми осужденным не разрешат. Об этом рассказал первый заместитель ведомства Алексей Вовченко, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас некоторые ограничения уже есть: например, педофилам запрещено быть педагогами. Но этого, по словам Вовченко, недостаточно.

«Тут ставится контекст — вообще работа с детьми. Это не только педагогическая деятельность. Есть врачи те же самые, работники культуры, допобразования», — пояснил представитель Минтруда.

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Депутат Государственной думы Ирина Яровая в четверг предложила Генпрокуратуре вести «реестр педофилов», которым Минтруд мог бы пользоваться, чтобы отслеживать запреты на профессиональную деятельность. Замглавы ведомства пообещал этот вопрос проработать.

«Тут действительно [надо] понять, либо по профессионально-квалификационным признакам, либо по месту применения, профессиональным критериям, где человек работает. Проработаем», — сказал Вовченко.

В марте 2017 года уполномоченный по права ребенка Анна Кузнецова предложила следить за педофилами до конца жизни. Подобную инициативу она объяснила ростом сексуальных преступлений против несовершеннолетних — в 2016 году было совершено более 12 тысяч подобных преступлений, тогда как в 2012 году их было менее девяти тысяч.