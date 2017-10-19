НТВ анонсировал прорыв российских сериалов на мировой рынок

Российские сериалы в скором времени займут место на международном рынке, заявил генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. Его слова передает ТАСС в четверг, 19 октября.

«Нам кажется, что российские форматы и телесериалы вот-вот должны совершить большой прорыв на международном рынке контента. Сейчас наступил момент, когда это должно произойти, потому что есть все для того, чтобы стать интересными на мировом рынке», — сказал Вайнштейн.

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По словам продюсера, необходимо, чтобы на российские сериалы сформировалась мода, «как это произошло с турецкими, израильскими, скандинавскими телешоу». «В России сейчас очень много хорошего контента, который достоин выхода на международную арену», — подчеркнул он.

Телеканал НТВ транслирует такие сериалы, как «Возвращение Мухтара», «Улицы разбитых фонарей» и «Бесстыдники».

Ранее в октябре режиссер Федор Бондарчук объявил, что российская анимация добивается большего успеха за границей, чем игровое кино.