Бондарчук заявил о невероятных успехах российской анимации за рубежом

Отечественная анимация добивается большего успеха за границей, чем игровое кино. Об этом в четверг, 12 октября, ТАСС сообщил режиссер Федор Бондарчук.

«Российская анимация, как мне кажется, живет в международном пространстве успешнее, чем художественные фильмы», — сказал он.

По словам Бондарчука, в том, что касается производства мультфильмов, в России «невероятная школа».

«Я говорю про кассовые сборы: продажи российской анимации не только в кинотеатральных показах, на всех медиаплатформах успешнее, чем продажи художественного кино. На рынке анимации мы более конкурентоспособны — "Маша и медведь" путешествует давно по миру, "Снежная королева" собирает кассу за пределами России, а у "Смешариков" или "Фиксиков" под миллиарды просмотров на каналах YouTube», — уточнил кинематографист.

В мае Forbes составил список наиболее коммерчески успешных российских режиссеров. Лидером рейтинга стал Тимур Бекмамбетов.