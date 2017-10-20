Рост доходов россиян объяснили низкой инфляцией

Положительные эффекты низкой инфляции недооценены, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах круглого стола «Глобальная стратегия для развития российской экономики». Об этом сообщает Rambler News Service. По словам Юдаевой, низкая инфляция позитивно сказывается на потребительском спросе, так как увеличивает доходы россиян.

«Смотрите, что происходит: быстрое снижение инфляции как раз и позволило, в общем-то, высвободить людям дополнительные доходы в реальном выражении в виде покупательской способности, увеличило покупательную способность доходов», — пояснила первый зампред ЦБ.

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Кроме того, она отметила, что инфляция снизилась по широкому кругу компонентов, и это положительно сказалось на издержках компаний. «Мне кажется ошибочным тезис о том, что снижение инфляции мешает компаниям управлять издержками, это снижает издержки компаний или тормозит их рост», — указала Юдаева.

4 октября Росстат сообщил, что инфляция в России держится на нулевом уровне уже четвертую неделю подряд. По итогам сентября рост цен был нулевым, в августе была зафиксирована дефляция.

Целевой уровень ЦБ по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.