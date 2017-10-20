Националисты уведомили мэрию о проведении «Русского марша» в Москве

Активисты «Новой оппозиции» и «Новой правой альтернативы» подали в мэрию Москвы уведомление о проведении «Русского марша» в районе Люблино. Об этом заявил «Интерфаксу» представитель «Новой оппозиции» Роман Ковалев.

Он отметил, что вместе с соратниками «готов осуществить его проведение со всеми националистическими организациями в Люблино, которые захотят участвовать в шествии русских националистов».

Ковалев сказал, что выступает заявителем мероприятия и представляет интересы сбежавшего за границу из-под домашнего ареста националиста Юрия Горского, являющегося фигурантом уголовного дела об экстремизме.

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В уведомлении указано, что ожидаемое число участников акции -— 5 тысяч человек. Их «лозунги и атрибутика не будут носить экстремистской направленности». Мероприятие по традиции запланировано на День народного единства — 4 ноября.

«Русский марш» проводится в Москве ежегодно с 2009 года и в течение нескольких лет считался главным общественным мероприятием националистов. Аналогичные шествия в День народного единства проводятся в ряде других крупных городов страны.

В 2016 году на «Русском марше», организованном в столице Юрием Горским, задержали семь человек. Четверо из них были одеты в балаклавы, один призывал колонну идти к Кремлю, другой шел с украинским флагом, а третий нес пиротехнику.