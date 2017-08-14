Сбежавший из под домашнего ареста националист Горский попросил убежище в Литве

Националист Юрий Горский попросил политического убежища в Литве. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте» в понедельник 14 августа.

«Получил письменное подтверждение от Миграционного Департамента Литвы на свое прошение о политическом убежище, в котором мне сообщили, что документы будут рассмотрены в общем порядке от трех до шести месяцев», — отметил Горский.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что Горский сбежал из под домашнего ареста, покинул Россию и находится в Литве. Решение об ограничении его свободы принято Мещанский судом Москвы 7 июля. Горскому предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК).

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Юрий Горский известен как организатор «Русских маршей» и соратник националиста Вячеслава Мальцева, который покинул страну в июле 2017 года, после того, как в его отношение возбудили дело о создании экстремистского сообщества «Артподготовка». Горского задержали возле здания Мосгорсуда 5 июля, когда там рассматривалась апелляционная жалоба на приговор политику Дмитрию Демушкину.

Сам Горский считает, что его преследуют за лозунги, которые он вместе с другими скандировал на первомайском шествии националистов на Октябрськом Поле в Москве. В частности, они кричали: «Украина — Майдан, Россия — Манежка, баррикады, покрышки, огонь» и «5.11.17 революция»