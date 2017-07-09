Националист Горский сбежал из-под домашнего ареста в Литву

Националист Юрий Горский, помещенный под домашний арест по делу об экстремизме, заявил, что покинул Россию и находится в Литве. Об этом в воскресенье, 9 июля, он написал на своей странице в Facebook.

«7 июля по решению Мещанского суда я был заключен под домашний арест. Но в ночь с 8 на 9 июля я смог вопреки всей логике уголовного прессинга перейти границу в Евросоюз», — указал он, добавив, что находится на территории Литвы.

В пятницу ему было предъявлено обвинение в призывах к экстремистским действиям (часть 1 статьи 280 УК), направленным против основ конституционного строя.

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Горский известен как соратник Вячеслава Мальцева и организатор «Русских маршей». Он был задержан в среду, 5 июля, возле здания Мосгорсуда. В тот день там рассматривалась апелляционная жалоба на приговор политику Дмитрию Демушкину, которому в апреле дали 2,5 года колонии за размещение картинки с экстремистским содержанием во «ВКонтакте».

По мнению самого Горского, дело возбудили за лозунги, которые он с соратниками скандировал в ходе первомайского шествия националистов на Октябрьском Поле в Москве. В частности, они кричали: «Украина — Майдан, Россия — Манежка, баррикады, покрышки, огонь» и «5.11.17 революция».

Ранее, 4 июля, территорию страны покинул саратовский политик, националист Вячеслав Мальцев. В его отношение возбуждено дело о создании экстремистского сообщества «Артподготовка».

