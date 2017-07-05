Соратник Мальцева националист Горский задержан в Москве

В Москве задержан националист Юрий Горский. Видео с задержанием опубликовал на Facebook его соратник Дмитрий Степанов.

Он пояснил, что сотрудники спецслужб отправили его на допрос в управление ФСБ по Москве в качестве подозреваемого в совершении преступления по части 1 статьи 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Горский полагает, что дело было заведено из-за лозунгов, которые он с соратниками скандировал во время первомайского шествия националистов на Октябрьском Поле в Москве. Они кричали: «Украина — Майдан, Россия — Манежка, баррикады, покрышки, огонь» и «5.11.17 революция».

4 июля саратовский политик, националист Вячеслав Мальцев покинул территорию России после возбуждения в отношении него уголовного дела за создание «экстремистского сообщества» «Артподготовка». Мальцев попытался уехать в Молдавию через Украину, однако его туда не пропустили. Активист уже пересек российскую границу, однако где он находится в настоящее время — неизвестно.