Белоруссия потребовала наказать «Зенит»

Белорусская федерация футбола потребовала у Международной федерации футбола (ФИФА) открыть дисциплинарное дело в отношении петербургского «Зенита» и полузащитника команды Кирилла Капленко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Недовольство белорусских футбольных чиновников вызвало поведение 18-летнего Капленко, который отказался от выступлений за молодежную сборную Белоруссии. Игрок по собственному желанию пропустил сборы команды в сентябре и октябре.

По словам президента «Зенита» Сергея Фурсенко, полузащитник имеет российский паспорт. Кроме того, руководство петербургского клуба уверено, что не нарушало дисциплинарных правил ФИФА.

Капленко выступает за «Зенит» с января 2017 года. Он перешел в команду из «Краснодара». За это время полузащитник провел два матча за основную команду. Также он играет за «Зенит-2» в Футбольной национальной лиге.