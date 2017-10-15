Санкт-Петербургский «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в 13-м туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 15 октября, на стадионе «Крестовский» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 72-й минуте забил замбийский нападающий Эванс Кангва.

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Клуб занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.

Раннее сегодня московский «Локомотив» проиграл «Уфе» и упустил шанс догнать клуб из Санкт-Петербурга. Подопечные Юрия Семина с 26 очками остались вторыми. На третьем месте с 24 очками расположился ЦСКА, обыгравший в субботу «Краснодар».

