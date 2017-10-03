В «Зените» увидели Кокорина одним из лучших игроков Европы

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко посчитал нападающего Александра Кокорина одним из лучших футболистов Европы. Слова функционера приводит «Чемпионат.com».

«Никаких особенных чувств в связи с возвращением Кокорина в сборную не испытываю — это просто данность. Знаю, что Саша — один из самых сильных игроков в Европе, и меня радует, что российская сборная усилилась таким футболистом», — заявил Фурсенко, комментируя вызов форварда в национальную команду.

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Кокорин вошел в состав сборной России впервые с ноября 2016 года. Он вместе с командой готовится к октябрьским товарищеским матчам против Южной Кореи и Ирана.

29 сентября Кокорин был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Он отметился двумя голами в матче с испанским «Реал Сосьедадом», который окончился победой «Зенита» со счетом 3:1. Всего на счету нападающего 15 голов в 18 матчах во всех турнирах в сезоне-2017/2018.