Шлеменко нашел виноватых в поражении от Мусаси

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко нашел причины поражения от голландца Гегарда Мусаси в поединке, прошедшем в рамках турнира Bellator 185. Слова россиянина приводит ТАСС.

«Я совершенно не согласен, первый раунд я проиграл, а остальные? Во втором и третьем я не проиграл, Мусаси удивил меня тем, что не смог ни разу хорошо попасть. Его очень сильно тянули, записали меня в проигравшие, вроде как "похоронили" меня заранее. Не может честно выиграть, будем засуживать», — сказал Шлеменко и пообещал подать апелляцию на судейское решение, назвав его необъективным.

По словам россиянина, реванш с Мусаси маловероятен. «Ждать второго боя нет смысла. Сколько же мне его ждать теперь, если я дерусь там и так раз в год, а он еще пойдет за титулом в марте, мне нет смысла ждать этого реванша», — отметил он.

Шлеменко проиграл Муасси в ночь на субботу, 21 октября. Поединок проходил в среднем весе (до 84 килограммов) и продлился три раунда. Все трое судей отдали победу со счетом 29:28 голландцу. После объявления победителя зрители встретили судейское решение недовольным гулом.

32-летний Мусаси имеет опыт выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Голландец провел 51 бой в профессиональной карьере, эта победа стала для него 43-й при шести поражениях и двух ничьих. В активе 33-летнего Шлеменко 56 побед (31 нокаутом) при десяти поражениях.