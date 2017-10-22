На вече Саакашвили в Киеве появилось чучело оседлавшего казака Порошенко

Видео: Страна.ua / YouTube

На народном собрании в Киеве, созванном бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, появилось чучело президента Украины Петра Порошенко. Один из участников вече вырядился в костюм, изображающий главу государства на плечах у казака. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщает «Страна.ua», публикуя на своем YouTube-канале видео с акции.

Как уточняет издание, в руках у фигуры «золотой батон» с надписью «Рошен» — так называется украинская кондитерская корпорация, основанная Порошенко. Около чучела идет суфлер, который озвучивает с помощью громкоговорителя его действия.

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РИА Новости сообщает, что на собрании уже произошла потасовка между ее участниками и полицией. Конфликт удалось быстро замять.

Вече под названием «майдан реформ» (в украинских СМИ также «Михомайдан» — прим. «Ленты.ру») проходит в воскресенье перед зданием Верховной Рады Украины. Саакашвили, пообещавший лично присоединиться к акции протеста, посвятил его «плану победы над олигархами на Украине». На митинге не замечено политических плакатов и транспарантов, отмечает агентство. По оценке журналистов, на площадь пришли несколько сотен человек.

17 октября у Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов помимо членов «Руха новых сил» вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.