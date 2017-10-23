Российский боксер победил в титульном бою и получил пояс с именем соперника

Российский боксер Петрос Ананян победил испанца Луку Гиакона в бою за титул чемпиона мира по версии IBF International, но не получил положенного ему пояса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На трофее оказалось вышито имя Гиакона, Ананяну вручили его сразу после окончания боя. Российский спортсмен объяснил произошедшее непредусмотрительностью организаторов поединка.

«Они объяснили, что пояс принадлежит моему сопернику — это был его старый трофей, они уверены были, что выиграют, но они не выиграли и не заказали второй пояс», — сказал Ананян.

По информации телеканала, после боя российского спортсмена отвезли в полицейский участок. Зачем — не уточняется. В результате длительных переговоров Ананяну пришлось вернуть пояс. Представители IBF пообещали прислать ему завоеванный трофей.

29-летний Ананян одержал 12-ю победу в карьере, еще два боя российский боксер свел к ничьей. До встречи с ним Гиакон оставался непобежденным, в его активе было 30 побед.