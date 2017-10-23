Спорт
 

Российский боксер победил в титульном бою и получил пояс с именем соперника

Перейти в «Мою Ленту»
Петрос Ананян
Петрос Ананян

Российский боксер Петрос Ананян победил испанца Луку Гиакона в бою за титул чемпиона мира по версии IBF International, но не получил положенного ему пояса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На трофее оказалось вышито имя Гиакона, Ананяну вручили его сразу после окончания боя. Российский спортсмен объяснил произошедшее непредусмотрительностью организаторов поединка.

«Они объяснили, что пояс принадлежит моему сопернику — это был его старый трофей, они уверены были, что выиграют, но они не выиграли и не заказали второй пояс», — сказал Ананян.

По информации телеканала, после боя российского спортсмена отвезли в полицейский участок. Зачем — не уточняется. В результате длительных переговоров Ананяну пришлось вернуть пояс. Представители IBF пообещали прислать ему завоеванный трофей.

29-летний Ананян одержал 12-ю победу в карьере, еще два боя российский боксер свел к ничьей. До встречи с ним Гиакон оставался непобежденным, в его активе было 30 побед.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На поясе чемпиона, который вручили боксеру РФ в Испании, было имя его соперника-испанца
Макгрегор на турнире UFC поболел за россиянина и обматерил его соперника
Гассиев поведал о планах после победы над Влодарчиком
Последние новости
Ведущая «Эха Москвы» обвинила Соловьева в провокации нападения на Фельгенгауэр
Петербуржец-шизофреник оказался владельцем водительских прав 11 категорий
Умер сооснователь группы Marilyn Manson
Российский боксер победил в титульном бою и получил пояс с именем соперника
Трамп обвинил вдову убитого солдата во лжи
Раскрыта главная причина боязни пауков
Чеченским студентам пригрозили отчислениями из-за неявки на матчи «Ахмата»
Другие материалы рубрики
Спорт12:1022 октября
Кшиштоф Володарчик и Мурат Гассиев

Печень по-осетински

Польский чемпион не выдержал напора железного россиянина
13:26Сегодня

Итальянец выиграл марафон благодаря заблудившимся в Венеции соперникам

20:2816 октября

Женщина-боксер поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов

14:34Сегодня

Тайский вратарь убежал праздновать победу и пропустил гол

Спорт00:0518 октября
Мария Шарапова

Прилетела, поспала, проиграла

Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов
11:49Сегодня

WADA начало расследование о масштабной системе допинга в Китае

12:26Сегодня

Назван лучший молодой футболист мира

08:39Сегодня

Судья споткнулся об игрока и дал ему желтую карточку

Спорт00:0221 октября

Железный осетин

Выстоит ли российский чемпион под градом ударов сурового поляка
08:1817 октября

Бывший менеджер Шумахера призвал рассказать правду о здоровье гонщика

23:5322 октября

В Египте исламисты убили футболиста

11:4017 октября

Соперник чемпиона мира по боксу Джошуа отказался с ним драться

Россия
«Девушек меняют часто — клиентов у них много»
Какую любовь ищут и находят таджикские мигранты
All the best вам
Как завершался XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Тольяттинские медики заразили пациентку ВИЧ
Красноярские депутаты обсудят совет коллеги «следить за базаром»
Жительнице Омска пришлось заправить машину скорой помощи за свой счет
В Кремле рассказали об отсутствии планов на 15-летие «Норд-Оста»
«Большевистская сволочь хотела грабить и держаться у власти»
Почему советские люди беспомощны и слабовольны
Все материалы
Мир
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»
Раскрыта связь между вегетарианством и расизмом
Власти Филиппин объявили о разгроме ИГ на территории страны
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Все материалы
Бывший СССР
Михо и Майдан
Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко
Соратник Януковича рассказал о послушном Госдепу Порошенко
Глава Генштаба ВСУ рассказал о готовности Белого дома предоставить оружие Киеву
Ночной бой украинца в бронеколпаке и ополченцев показали на видео
Житель Баку разбил отказавшийся продать ему билет в Россию парковочный автомат
Аваков прокомментировал ссору с Порошенко из-за разгона Майдана
Аваков пообещал задерживать и арестовывать митингующих в Киеве
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампОбмазались властью
Зачем богатейшие люди мира идут в политику
Страховщики предрекли американцам более раннюю смерть на пенсии
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
«Волк с Уолл-стрит» рассказал о крупнейшей афере при размещении криптовалют
В России предложили ввести День криптовалютчика
Российской экономике предрекли рекордный рост
Украина назвала условия покупки газа у России
Все материалы
Силовые структуры
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Векселя исчезают в полдень
В Москве расследуют бесследное исчезновение ценных бумаг на 40 миллионов рублей
Пырнувший Фельгенгауэр обвинил ее в сексуально-телепатических преследованиях
Московский таксист изнасиловал девушку и взял с нее деньги за проезд
Охотников на бездомных осудили в Москве за убийство 15 человек
Закопанную в лесу мумию двухлетней девочки нашли в Ростовской области
Все материалы
Наука и техника
Американский беспилотник RQ-4A Global HawkСамим страшно
Почему США не боятся отсталого российского оружия
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
«Сопротивление приняло форму джихада»
Зачем Россия захватила Кавказ и продолжает его кормить
Россию обвинили в отсталости военных технологий
Раскрыта главная причина боязни пауков
Опровергнута гипотеза об эволюции человека
ВВС США выделили SpaceX деньги на замену РД-180
Все материалы
Спорт
Кшиштоф Володарчик и Мурат Гассиев Печень по-осетински
Польский чемпион не выдержал напора железного россиянина
Итальянец выиграл марафон благодаря заблудившимся в Венеции соперникам
Тайский вратарь убежал праздновать победу и пропустил гол
WADA начало расследование о масштабной системе допинга в Китае
Назван лучший молодой футболист мира
Судья споткнулся об игрока и дал ему желтую карточку
Железный осетин
Выстоит ли российский чемпион под градом ударов сурового поляка
Все материалы
Культура
«Попробовал экстази — и понял, что такое секс»
Молочные оргии, голые девушки и беспробудный кайф Владимира Епифанцева
Если не мы, то кот
Кино недели: от «Геошторма» до «Двуличного любовника»
Матильда Кшесинская«Это был первый грех на моей совести»
Матильда Кшесинская о романе с Николаем II и другими членами императорской семьи
Умер сооснователь группы Marilyn Manson
Названы худшие сериалы осени
Автор «Лжи "Матильды"» избил резиновую куклу Учителя за отказ идти на дебаты
Романа Полански обвинили в совращении 10-летней девочки
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вам надо к Петросяну»
Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Для лиц старше 18
Обнаженные модели и протест проституток идут на пользу выборам
Полуторагодовалый малыш повторил фото своего сексуального дяди и покорил соцсети
Опубликовано фото пырнувшего в шею журналистку «Эха Москвы»
Фото скучающей Мэй на саммите ЕС стало мемом в соцсетях
Оптическая иллюзия с загадкой от «Макдоналдс» ослепила пользователей сети
Все материалы
Ценности
«Забивать других дано просто от бога»
Татуировка помогает девушке победить редкую болезнь
Японский бренд показал двуспальную кровать для котов
Российской модной элите показали новую одежду
Бузова вышла на подиум MBFW в прозрачном платье
Новый Audi с лазерным сканером научился самостоятельно заезжать в гараж
Россияне захотели купить свитер «танцующего миллионера»
Женщин предложили помечать
Все материалы
Путешествия
Краденые консервы и секс под мостом
Россиянин путешествовал на товарном поезде с американскими бомжами
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Все материалы
Из жизни
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Заключенный обвинил тюрьму в отказе помочь при четырехдневной эрекции
Четырехметровая акула подбросила кричащую девушку в воздух
Испугавшийся крушения самолета британец наспех сделал предложение своей девушке
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Все материалы
Тигуанище
Мы поехали на тест одного удлиненного VW Tiguan, а встретили сразу два
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Семиместность не порок
Как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9
Власти Лондона ввели плату за токсичность
Аудиосистемы ста машин исполнили одну ноту с разной частотой
У Porsche 911 появилась доступная «драйверская» версия
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы