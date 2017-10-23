Аваков пообещал задерживать и арестовывать митингующих в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция задержит всех, кто вступал в стычки с бойцами сил правопорядка в ходе митинга у здания Верховной Рады. Об этом он сказал в понедельник, 23 октября, в эфире телеканала «112 Украина».

«Каждый, кто ударил полицейского, будет задержан, арестован, и мы через суд найдем место для этих людей», — сказал глава МВД.

Тремя днями ранее Аваков назвал происходящее у стен парламента мерзостью. «Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций, крови людей, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и дурацких ультиматумов», — отметил он.

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Ранее в тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что организаторам акции протеста в Киеве не нужны изменения, ими движет «жажда крови». По его словам, благодаря эффективным действиям правоохранительных органов были сорваны попытки купить оружие, были найдены тайники, склады с оружием и взрывчаткой.

С 17 октября у Рады оппозиция проводит бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов, помимо членов «Руха новых сил», вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Отмечается, что демонстранты устроили стычки с полицией и бойцами Нацгвардии.