Мурманский губернатор пожаловалась на «акции устрашения» со стороны силовиков

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на давление со стороны правоохранительных органов в связи с уголовным делом в отношении бывшего заместителя главы региона Игоря Бабенко. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 23 октября.

«Должна заявить, что как глава региона, высшее должностное лицо в целом испытываю серьезное давление со стороны правоохранительных органов. В том числе, оно выражается в массированных запросах, проверках и других акциях устрашения», — сказала Ковтун.

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Ранее Октябрьский суд Мурманска постановил заключить под стражу бывшего заместителя губернатора Бабенко, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, он создал преступную схему по заключению контрактов между управлением по обеспечению деятельности правительства и фиктивными подрядчиками. В результате бюджетные средства обналичивались и использовались участниками преступной схемы по своему усмотрению, пишет агентство.

Игорь Бабенко занял должность заместителя губернатора Мурманской области в 2014 году. До этого чиновник занимал пост руководителя аппарата областного правительства. 29 сентября он написал заявление на увольнение по собственному желанию. В начале октября уволилась руководитель аппарата правительства региона Светлана Поверичева.