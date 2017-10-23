Власти Подмосковья назвали количество капитально отремонтированных домов

Свыше одной тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировано в Московской области с начала года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в понедельник, 23 октября.

«В настоящее время работы по многим объектам завершаются, приемка домов, в которых завершился капитальный ремонт, проводится ежедневно. В состав приемочных комиссий входят представители надзорных органов, общественности, а также муниципальных органов самоуправления», — сказал заместитель председателя правительства Мособласти Дмитрий Пестов.

Он напомнил, что всего до конца года планируется отремонтировать три тысячи объектов. На эти цели выделено более 16 миллиардов рублей.

20 сентября министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин сообщил, что более 44 тысяч многоквартирных домов вошли в программу капитального ремонта, рассчитанную до 2038 года. «У нас самая большая в Российской Федерации программа капитального ремонта по количеству домов, включенных в нее», — подчеркнул он.

В том же месяце заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис заявил, что Мособласть является примером успешной синхронизации капитального ремонта многоквартирных домов с текущим ремонтом подъездов.

