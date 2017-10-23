Рыбошлепки произвели фурор в сети и насторожили выдр

Пользователь Reddit под ником TrentWatts написал, что его девушка насмехается над его обувью фирмы Crocs и пообещала перестать это делать, если он покажет ей еще более некрасивую обувь.

«Моя подруга сказала, что если я смогу найти более уродливую обувь, она перестанет насмехаться над моими кроксами», — написал он, прикрепив фотографию шлепанцев, которую он нашел на замену кроксам.

Шлепанцы в форме рыб оказались неудобными, но отлично помогают начать разговор, пишет TrentWatts.

Рыбошлепки вызвали фурор среди посетителей портала. Многие сразу ринулись на сайты интернет-магазинов искать подобные. «Я должен купить каждому пару таких на Рождество!» — восторгаются они. Юзеры пишут, что раньше даже не подозревали, что они им так нужны.

Парень сознался, что заказал шлепки на Amazon. Пользователи немедленно их нашли. Продавцы обещают, что туфли точно помогут выделиться из толпы. Автор объявления отмечает, что купивший рыбошлепки не будет страдать от скуки и дефицита общения, потому что к нему постоянно будет кто-то подходить.

Оказалось, что этой осенью рыбошлепки стали трендом. Их рекомендуют покупать видеоблогеры и носят некоторые звезды, к примеру, японская певица Боми. К новому тренду неравнодушны и животные. В начале октября один из обладателей такой обуви показал, как на рыбошлепки буквально напала его домашняя выдра, спутавшая их с добычей.