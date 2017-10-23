В Лейпциге неонациста объявили в розыск за плевок в пережившего холокост

Полиция Лейпцига разыскивает молодого человека, который оскорбил 84-летнего жителя города, пережившего холокоста. Об этом сообщает Bild.

Как пишет издание, 12 октября Рольф Исаксон давал интервью перед мемориалом Лейпцигской синагоги. Во время беседы к нему подошли два человека, один из которых плюнул в сторону Исаксона и выкрикнул в его адрес ругательство, а также вскинул руку в нацистском приветствии.

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Daily Mail передает, что он был обрит наголо. Газета называет молодого человека неонацистом. Ему грозит до шести месяцев тюрьмы, добавляет таблоид. Товарищ предполагаемого неонациста «исполнил жест, имитирующий мастурбацию», уточняет издание.

В августе 2017 года в Берлине полиция задержала двоих китайских туристов, которые изображали нацистское приветствие перед зданием Рейхстага и фотографировали друг друга на камеры мобильных телефонов.