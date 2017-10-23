Петербуржец-шизофреник оказался владельцем водительских прав 11 категорий

Страдающей параноидной шизофренией житель Санкт-Петербурга был владельцем водительского удостоверения, позволяющего управлять транспортными средствами 11 категорий, в том числе автобусами и грузовиками. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Мужчину подозревали в незаконном обороте наркотиков. Его психическое заболевание выявили в ходе судебно-психиатрической экспертизы. После постановки диагноза прокуратура попросила суд аннулировать его водительские права. 20 октября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требование ведомства.

В российский перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством входят, в том числе, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства. В сообщении прокуратуры не уточняется, каким образом петербуржец смог получить допуск к управлению 11 видами транспортных средств.

В декабре прошлого года вице-премьер Ольга Голодец предлагала Минздраву создать единый реестр лиц, страдающих психическими заболеваниями. По ее мнению, эта мера позволила бы облегчить процедуру получения россиянами справок для водительских прав, оружия и трудоустройства.