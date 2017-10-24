В России отреагировали на обвинения в отсталости военных технологий

В «Рособоронэкспорте» прокомментировали работы по созданию совместного российско-индийского истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), сообщает ТАСС. Ранее Defense News со ссылкой на доклад командования ВВС Индии заявило, что создаваемое на базе российского Су-57 изделие неспособно конкурировать с американским F-35.

«В настоящее время действует российско-индийское межправительственное соглашение, есть обязательства, в соответствии с которыми совместный проект по созданию самолета пятого поколения реализуется сторонами по согласованным этапам и срокам», — сказали в компании.

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В публикации Defense News отмечалось, что создаваемый российско-индийский истребитель пятого поколения не обладает достаточным уровнем скрытности и не предполагает модульной концепции двигателя. На основании этого командование ВВС Индии предложило властям своей страны выйти из программы FGFA. На момент публикации заметки Defense News не получило оперативный комментарий российской стороны.

Российский холдинг «Сухой» и индийская Hindustan Aeronautics работают над созданием истребителя пятого поколения с 2007 года. Контракт на разработку детального проекта нового истребителя до сих пор не подписан. Бюджет программы оценивается в 10 миллиардов долларов.