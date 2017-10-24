В «Шелковой нити» Киркорова нашли плагиат арабской песни

Французский музыкант и писатель Жильбер Синуэ подал в суд на эстрадного поп-исполнителя Филиппа Киркорова за плагиат в песне «Шелковая нить». Об этом РИА Новости во вторник, 24 октября, заявил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы композитора.

Синуэ утверждает, что «Шелковая нить» — плагиат его композиции Helwa ya baladi в исполнении французской певицы Далиды (настоящее имя Иоланда Кристина Джильотти).

«Мы подали в Савеловский суд Москвы иск о компенсации в 15,5 миллиона рублей», — объявил Трунов. Адвокат подчеркнул, что произведение Синуэ, зарегистрированное в авторском обществе Франции в 1978 году, идентично песне в исполнении Киркорова, вышедшей в 1998-м.

Трунов предупредил, что исковые требования могут увеличиться в ходе судебного процесса.

Видео: Abdullah Mughram / YouTube

Песня Helwa ya baladi написана на арабском языке и посвящена Египту, родине Далиды. Певица родилась в Каире в семье итальянских эмигрантов. В 20 лет она переехала в Париж, где прожила большую часть своей жизни. Синуэ также родился в Каире и переехал в Париж в 19 лет. Он неоднократно выступал автором песен Далиды.

Видео: Филипп Киркоров / YouTube

В композиции «Шелковая нить» Киркоров поет о любовнице, которая завязала ему на запястье нитку, чтобы он помнил о ней.

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В ноябре 2016 года французский композитор, лидер группы Space Дидье Маруани обвинил Киркорова в плагиате и подал на него в суд. Он утверждал, что песня Киркорова «Жестокая любовь» — переработка произведения Symphonic Space Dream, принадлежащей Space. Тогда интересы зарубежного музыканта также представлял Игорь Трунов.

Адвоката и француза задержали в Москве в одном из отделений Сбербанка 29 ноября — истцы были уверены, что приехали подписывать мировое соглашение с Киркоровым, который якобы согласился выплатить Маруани миллион евро за неправомерное использование его музыки. Российский певец не подтвердил эту информацию и обратился в полицию с заявлением о клевете, вымогательстве и нанесении ущерба репутации, однако уголовное дело против француза заведено не было.