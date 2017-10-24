«Газпром» ответил на условия Киева по российскому газу

Представитель российского холдинга «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал РИА Новости заявление вице-премьера Украины Владимира Кистиона относительно возможности возобновления закупок Киевом российского газа.

«Точка сдачи "Газпромом" газа своим покупателям — это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам», — сказал Куприянов.

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В понедельник Кистион заявил, что Украина может возобновить покупку газа у России, если точка учета топлива будет перенесена с западной на восточную границу страны. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы», — ответил он на вопрос о возможном возвращении к закупкам газа в России.

21 октября коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что существует вероятность того, что к 2030 году Киев вновь начнет закупать газ у России.

Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее «Нафтогаз» признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, чем европейские поставщики. Российский газ обошелся бы Украине по 172-175 долларов за тысячу кубометров.

