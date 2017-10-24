Ким Чен Ын поприветствовал посетителей небоскреба Трампа

Американский пранкстер QPark нанял двойника лидера КНДР Ким Чен Ына и отвел его в нью-йоркский небоскреб, которым владеет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

«Ким Чен Ын» в сопровождении притворившегося телохранителем пранкстера прогулялся по Нью-Йорку. Прохожие спрашивали псевдодиктатора, что он делает в Америке, вспоминали о дружбе лидера Северной Кореи с экстравагантным баскетболистом Деннисом Родманом и позировали для фотографий.

На Уолл-стрит парочка направилась в Трамп-билдинг и спросила охранника на ресепшн, не видел ли он президента США. «Боюсь, это секретная информация», — ответил тот. Затем QPark объявил, что «высший руководитель благодарит всех», после чего двойник лидера КНДР помахал рукой, и пара покинула здание.

Отношения США и КНДР обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ КНДР пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.