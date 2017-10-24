Покусанный львом регбист показал свои увечья

Регбист валлийского клуба «Оспрейз» Скотт Болдуин показал последствия от укуса льва. Фотографию он разместил в Twitter.

На его руку было наложено несколько швов. Он отметил, что из-за инцидента пропустил три матча и перенес четыре операции. В интервью Mirror Болдуин пояснил, что мог потерять левую руку. По словам спортсмена, он всегда любил львов и проводил часы, играя с львятами.

«В этот раз меня пустили ко взрослым особям. Я погладил самку без каких-либо проблем. Когда рядом сел самец, я положил ему руку на голову. Потом я повернулся к одному из партнеров, чтобы он сделал фотографию, и лев, будучи королем джунглей, укусил меня», — вспомнил Болдуин.

Инцидент произошел 30 сентября в зоопарке в ЮАР. Одноклубник Болдуина Энди Гуд разместил видеозапись, отметив, что тот попытался погладить животное, «как домашнего кота». В ответ лев укусил его за руку.