Мосгорсуд признал законным домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора

Мосгорсуд оставил под домашним арестом пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, проходящего по уголовному делу о «черных зарплатах», передает ТАСС.

Таким образом, была отклонена жалоба чиновника на меру пресечения, избранную Чертановским судом Москвы 5 октября.

В ходе заседании суда следователь сообщил о проведенном в здании Роскомнадзора обыска. «В ходе обыска были получены доказательства причастности обвиняемых к мошенничеству», — отметил он. По его словам, в ближайшее время следствие планирует начать допросы фигурантов.

Помимо пресс-секретаря Роскомнадзора по делу о мошенничестве проходят начальник правового управления ведомства Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков.

Ампелонский и Едидин отвергают обвинения.

13 октября газета «Коммерсантъ» раскрыла фабулу дела. По данным следствия, с 2012 года по февраль 2017 года при помощи незаконной зарплатной схемы сотрудниками Роскомнадзора было похищено более 20 миллионов рублей. Гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева объяснила следователям, что была вынуждена трудоустраивать на свое предприятие «мертвые души», с тем чтобы дать возможность Роскомнадзору сохранить ценных сотрудников, увеличив их зарплаты.

Трое сотрудников Роскомнадзора были помещены под домашний арест 5 октября. Суд отказался отправлять их в СИЗО, как того требовало следствие. Едидину уже предъявлено обвинение в мошенничестве.