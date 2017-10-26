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Задержаны подозреваемые в краже часов за 50 миллионов у безработной москвички

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Сотрудники полиции задержали троих уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемых в краже часов за 50 миллионов рублей у жительницы подмосковного поселка Барвиха. Об этом в четверг, 26 октября, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, в августе сообщники пробрались в дом женщины и вынесли ювелирные изделия и дорогие часы. Два месяца спустя их задержали сотрудники уголовного розыска.

«При личном досмотре у правонарушителей обнаружены и изъяты наркотические вещества. По результатам химического исследования установлено, что это был спайс», – говорится в сообщении.

В итоге в отношении мигрантов было возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Грабеж» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотических средств и их аналогов». Все трое были заключены под стражу.

Владелица украшений, проживавшая в Барвихе, официально нигде не работает. Как пишет ТАСС ссылаясь на СМИ, она - бывшая жена миллиардера Андрея Комарова. Согласно данным Forbes, Комаров владеет капиталом в 800 миллионов долларов и входит в число 200 самых богатых людей России.

22 июня жительница Москвы сообщила о краже ее клатча во время отдыха в ночном клубе района Марьино. В сумочке лежали ювелирные украшения на полтора миллиона рублей.

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