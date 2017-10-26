Попробовавшую самые острые чипсы в мире ведущую стошнило в прямом эфире

Видео: KWGN Denver / Facebook

Ведущие американской программы Daybreak поучаствовали в Paqui One Chip Challenge, в рамках которого журналисты попробовали чипсы Fear The Reaper с самым острым сортом перца в мире — Каролиинским жнецом. Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте телеканала KWGN Denver.

Ведущие пробуют чипсы и снимают процесс на камеру. Сразу после дегустации они начинают нервно посмеиваться и метаться в поисках воды. Хуже всех пришлось журналистке Натали Тисдейл (Natalie Tysdal) — ее вырвало в прямом эфире. «Натали, кажется, только что упустила свой завтрак. Помогите ей кто-нибудь. Видимо, это серьезно», — забеспокоились остальные ведущие, предпочитая оставаться на безопасном расстоянии от женщины.