Глава Хакасии отказался от слишком большой помощи из Москвы

Глава Хакасии Виктор Зимин выразил удивление по поводу размера помощи, которую запросили у федерального центра местные депутаты. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». По его словам, ситуация менее драматична по сравнению с описанием народных избранников.

«Цифры, они, наверное, некорректные. И ведь решение уже принято. Помощь не просто идет, она уже пришла. Мы уже получили почти шесть миллиардов. Социальное напряжение снялось. Мы выплатили пособия и многие те вещи, которые мешали социальной стабильности. Экономика региона каждый год растет», — сказал он.

Ранее 26 октября Верховный совет Хакасии опубликовал обращение к премьеру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Депутаты называют ситуацию в республике катастрофической и просят выделить региону из федерального бюджета 28,2 миллиарда рублей.

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Депутаты республиканского совета указали в обращении, что в Хакасии самый высокий дефицит бюджета среди российских регионов. Госдолг республики в 2016 году вырос на 6,1 миллиарда и в этом году составит 24,7 миллиарда рублей.

Согласно исследованию фонда «Новая Республика», за последние десять лет сумма государственного долга всех субъектов Федерации выросла почти в 5 раз, с 432,6 миллиарда рублей до 2,3 триллиона рублей.

22 сентября президент России Владимир Путин призвал освободить региональные бюджеты от закредитованности. Глава государства поручил правительству до конца октября разработать программу по реструктуризации бюджетных кредитов регионам. При этом он подчеркнул, что участие в ней для местных властей «будет носить сугубо добровольный характер».