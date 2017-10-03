Долги регионов выросли в пять раз за десять лет

За последние десять лет сумма государственного долга всех субъектов федерации выросла почти в 5 раз, с 432,6 миллиарда рублей до 2,3 триллиона рублей. Об этом сообщается в исследовании фонда «Новая Республика». Львиную долю заемных средств составляют бюджетные кредиты и государственные ценные бумаги.

Десять регионов, лидирующих по объему долга на начало 2017 года, в совокупности должны выплатить 883,4 млрд. рублей, что само по себе в два раза выше общероссийских цифр десятилетней давности, а по состоянию на указанную дату составляет почти 40 процентов от всей массы государственного долга субъектов федерации.

Возглавляют список «должников» Краснодарский край, Московская область и Красноярский край. Десятка наиболее заимствующих субъектов включает, в частности, Татарстан, Нижегородскую и Свердловскую область, Москву. При этом только у двух из этих регионов долг за последние годы снизился – у большинства же лидеров он вырос в два и более раза даже относительно уровня 2011 года.

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Как отмечается в обзоре высокий уровень долга представляет серьезную проблему для стабильности межбюджетных отношений.

22 сентября президент России Владимир Путин призвал освободить региональные бюджеты от закредитованности. Глава государства поручил правительству до конца октября разработать программу по реструктуризации бюджетных кредитов регионам. При этом он подчеркнул, что участие в ней для местных властей «будет носить сугубо добровольный характер».

В начале января Путин рекомендовал Центробанку до марта принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов. Кроме того, он поручил правительству к декабрю разработать новый механизм предоставления субъектам Федерации финансовой помощи на безвозмездной возвратной основе.