Путин призвал расчистить финансы регионов от закредитованности

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета в Ульяновске, подчеркнул необходимость освобождения региональных бюджетов от закредитованности. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает РИА Новости.

«Нам нужно расчистить региональные финансы с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам», — подчеркнул глава государства, отметив, что сегодня на погашение долгов уходит порядка 31 процента собственных доходов субъектов Федерации.

В то же время Путин отметил, что доходы регионов растут, и это положительный фактор.

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В связи с этим президент поручил правительству до конца октября разработать программу по реструктуризации бюджетных кредитов регионам. При этом он подчеркнул, что участие в ней для местных властей «будет носить сугубо добровольный характер».

«Я думаю, на самом деле, все захотят принять участие в такой программе, но, тем не менее, никто этого навязывать не будет», — заключил российский лидер.

В начале января Путин рекомендовал Центробанку до марта принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов. Кроме того, он поручил правительству к декабрю разработать новый механизм предоставления субъектам Федерации финансовой помощи на безвозмездной возвратной основе