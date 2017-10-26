Хакасия объявила о катастрофической нехватке денег

Республика Хакасия просит федеральные власти выделить 28,2 миллиарда рублей из-за «катастрофической ситуации», сложившейся в регионе. Об этом говорится в обращении Верховного совета республики к премьер-министру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Из этой суммы 4,3 миллиарда рублей требуется на погашение просроченной кредиторской задолженности, 17,9 миллиарда рублей — на погашение коммерческих заимствований республики, и 6 миллиардов рублей ежегодно — из-за пересмотра размера финансовой помощи Хакасии с учетом компенсации выпадающих доходов республиканского бюджета.

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«Республика остро нуждается в финансовой помощи, так как в настоящее время в Республике Хакасия сложилась катастрофическая ситуация в связи с потерями доходной части бюджета вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет и принятых за последние годы на федеральном уровне решений в области межбюджетных отношений и налогового регулирования», — отмечается в сообщении.

В Хакасии самый высокий дефицит бюджета из всех российских регионов, указывают авторы обращения. Госдолг республики в 2016 году вырос на 6,1 миллиарда рублей, а в нынешнем году составит 24,7 миллиарда рублей, расходы на обслуживание госдолга в этом году составят 2,5 миллиарда рублей. Проведенные ранее налоговые реформы привели к потере более 10 миллиардов рублей.