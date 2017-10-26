В России стали чаще покупать машины в кредит

В России в третьем квартале 2017 года было приобретено в кредит около 203 тысяч легковых автомобилей — около 53 процентов от общего объема продаж. Это самый высокий квартальный показатель с начала 2015 года. Об этом говорится в совместном исследовании агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За аналогичный период прошлого года в кредит было куплено 156 тысяч легковушек или 49 процентов от общего числа проданных автомобилей. Таким образом, за год показатель вырос на три процентных пункта, а в абсолютных цифрах число выданных автокредитов подскочило на 30 процентов.

По мнению исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, рост доли кредитных автомобилей во многом обусловлен реализацией госпрограммы льготного автокредитования. Он обращает внимание, что в третьем квартале этого года она была расширена за счет новых программ — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». «Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10-процентную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита», — сказал он.

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25 октября стало известно, что покупателям авто, воспользовавшимся программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», придется заплатить налог на доходы физлиц (НДФЛ) с 10-процентной скидки. Такая информация содержится в письме Минфина, сообщила газета «Коммерсантъ». В Минпромторге пообещали оперативно исправить ситуацию. Для этого придется внести правки в Налоговый кодекс. «Эти изменения уже согласованы с Минфином в рабочем порядке и должны быть приняты при рассмотрении очередных изменений Налогового кодекса в Госдуме. Информацию о договорах, заключенных в рамках программ банки-участники предоставят в ФНС до 1 апреля 2018 года», — сообщили «Ленте.ру» в министерстве.

В сентябре в России продажи новых автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), выросли почти на 18 процентов, за 9 месяцев рост составил 10,6 процента.

