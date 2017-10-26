В Москве налетчики в масках избили мужчину и забрали 13 миллионов рублей

В Москве налетчики в масках избили мужчину и отобрали у него сумку с крупной суммой денег. Об этом в четверг, 26 октября, «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД.

«Сегодня в 11:45 поступила на службу "02" информация, что в районе дома 1А корпус 2 микрорайона Северное Чертаново трое неизвестных в масках причинили телесные повреждения мужчине, открыто похитили у него сумку с крупной суммой денег, после чего скрылись на иномарке — предположительно, Mitsubishi», — сказал сотрудник пресс-службы.

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По его словам, для розыска и задержания подозреваемых был введен план «Перехват», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Потерпевший заявил о крупной сумме денег, которая была у него в сумке. Одна из задач проверочных мероприятий — установление точного размера материального ущерба», — отметили в управлении.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что, по словам потерпевшего, ущерб составил 11 миллионов рублей и 40 тысяч долларов США (2,3 миллиона рублей), то есть в сумме около 13,3 миллиона рублей.