Искусственный интеллект научился обходить защиту от ботов

Инженеры из США создали новую систему самообучающегося искусственного интеллекта, способную ломать текстовые капчи, используемые для защиты сайтов от ботов, сообщает Science.

«Используя опыт системной нейрофизиологии, мы создали новую модель компьютерного распознавания, которая распознает капчи лучше, чем это делают глубинные нейросети, и при этом работает в 300 раз более эффективно», — заявил создатель программы Дилип Джордж.

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Главным недостатком существующих в настоящее время систем искусственного интеллекта и нейронных сетей считается их неспособность самостоятельно осваивать новые навыки. Чтобы научить их выполнению новой задачи, приходится использовать большие массивы данных, вручную обработанные человеком.

В основе новой программы лежит технология под названием «рекурсивная кортикальная сеть» (RCN). Это особый вид нейросети, способной имитировать работу коры головного мозга. Представленная сейчас программа может самостоятельно научиться распознавать цифры и буквы произвольной формы, нарисованные на капчах, изучив всего 260 примеров подобных головоломок.

26 октября человекоподобный робот София, в основе работы которой лежит искусственный интеллект, получила гражданство Саудовской Аравии.