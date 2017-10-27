Шарль Азнавур получил медаль за спасение евреев

Известному французскому шансонье Шарлю Азнавуру в резиденции израильского президента в Иерусалиме вручили медаль Рауля Валленберга за действия семьи артиста во время Холокоста, сообщают РИА Новости.

Во время Второй мировой войны Шарль Азнавур и его сестра Аида укрыли несколько человек, которых преследовали нацисты.

«Еврейский народ никогда этого не забудет и навечно сохранит благодарность вам и вашей семье», — заявил присутствовавший на награждении президент Израиля Реувен Ивлин.

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Врученная Азнавуру медаль носит имя шведского дипломата, который спас тысячи евреев в контролируемой нацистами Венгрии. Награду 93-летнему шансонье присудил находящийся в Нью-Йорке Международный фонд Рауля Валленберга, но получить ее артист предпочел в Иерусалиме.

В конце августа у Шарля Азнавура появилась звезда на Алее славы в Голливуде.