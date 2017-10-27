Российские военные получат новый экраноплан

В России осуществляется разработка транспортно-десантного экраноплана «Спасатель» для использования при поисково-спасательных операциях в Арктике и Тихом океане, а также доставки грузов на удаленные военные базы. Об этом «Известиям» сообщили в главкомате ВМФ.

Исполнителем является Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева. Силовую установку разработает самарская компания «Кузнецов».

Завершение испытаний первых образцов «Спасателя» запланировано на 2025 год. Впервые поднять изделие в воздух намерены в 2022–2023 годах.

Длина нового 600-тонного воздушного судна составит 93 метров, размах крыла будет превышать 70 метров. На «Спасателе» можно будет перевозить до 500 военнослужащих с вооружением на скорости в 550 километров в час.

Экраноплан сможет осуществлять полеты дальностью в несколько тысяч километров и осуществлять посадку на суше. Все предыдущие модели экранопланов могли садиться только на воду, потому что не были оснащены шасси.

Экранопланы относятся к гибридным транспортным средствам. Благодаря воздушной подушке машина может скользить над поверхностью воды, ледяным или снежным полем, тундрой, степью или пустыней.