Россия показала видео испытаний «ядерной триады»

Видео: Минобороны России / YouTube

Минобороны России представило видео пуска четырех межконтинентальных баллистических ракет. На ролике продолжительностью 97 секунд показаны пуск ракеты «Тополь», взлет двух стратегических бомбардировщиков, а также три пуска ракет с подлодок.

Учения ракетных войск стратегического назначения прошли вечером 26 октября 2017 года. «По результатам тренировки задачи были выполнены в полном объеме. Все учебные цели успешно поражены», — отметили в военном ведомстве.

Ядерная триада включает в себя стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Данные компоненты были задействованы в ходе последних испытаний.