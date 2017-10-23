В России испытают замену «Сатаны»

Минобороны России до конца 2017 года планирует провести на космодроме Плесецк два бросковых (проверяется выход ракеты из шахты) испытания жидкостной МБР РС-28 «Сармат», сообщили газете «Коммерсантъ» источники, близкие к военному ведомству и ракетной отрасли страны.

«Основной целью является проверка работы систем ракеты в момент выхода из шахты и включение первой ступени “Сармата” с последующей работой в течение примерно пяти секунд»,— сказал собеседник, добавив, что после штатного первого испытания в 2017-м второе должно состояться в этом же году.

Сроки испытаний «Сармата» неоднократно переносились из-за неготовности шахтной пусковой установки и самой МБР, в частности жидкостного ракетного двигателя первой ступени.

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Ранее в октябре РВСН провели испытания нового ракетного комплекса шахтного базирования, расположенного на трассе Ясный (ракетный район Домбаровский) — Кура (Камчатка).

Новейшую ракету тяжелого класса РС-28 «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. ОКР по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит комплекс «Воевода» («Сатана»). Стартовая масса ракеты составит менее 110 тонн, дальность превысит 11 тысяч километров, МБР будет нести 10-15 разделяемых боеголовок мощностью до 750 килотонн каждая.