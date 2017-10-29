В Алтайском крае в результате взрыва газа погибли два человека

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в городе Рубцовске Алтайского края. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

По данным следствия, в субботу около 23:45 по местному времени (19:45 мск) в одной из квартир одноэтажного жилого дома Рубцовске произошел хлопок газовоздушной смеси.

В квартире были обнаружены тела двух человек: 60-летнего хозяина дома и его 49-летней сожительницы.

По предварительным данным, причиной хлопка стало нарушение при эксплуатации газового баллона.

Проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Также отмечается, что дом не был газифицирован, а его жильцы пользовались газом в баллонах.