При хлопке мучной смеси под Красноярском пострадали трое

При проведении ремонтных работ в комбикормовом цехе в деревне Комарово Красноярского края произошел хлопок мучной смеси, в результате которого пострадали три человека. Об этом РИА Новости сообщили в краевом главке МВД.

Отмечается, что инцидент произошел утром во вторник, 14 марта. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

По данным издания NewsLab.ru, в результате хлопка произошло частичное разрушение перекрытий двух этажей. Возгорания в результате ЧП не возникло.

8 марта в Хабаровске в результате хлопка газа в жилом пятиэтажном доме пострадал мужчина. Его доставили с ожогами рук и лица в больницу. Возгорания после этого не последовало. Ударной волной были выбиты оконные стекла на кухне.