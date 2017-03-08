В результате хлопка газа получил ожоги жилец хабаровской квартиры

В Хабаровске в результате хлопка газа пострадал мужчина, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел утром в среду, 8 марта. На третьем этаже в пятиэтажном жилом доме по улице Мухина произошел хлопок газовоздушной смеси.

Возгорания после этого не последовало. Ударной волной были выбиты оконные стекла на кухне. Пострадал хозяин квартиры, который с ожогами рук и лица бригадой скорой помощи был госпитализирован.

Несущие конструкции не повреждены, отселение жильцов не производилось.

Причины происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий привлекалось 22 человека и 7 единиц техники.