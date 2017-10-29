Брэнсон отвел полгода на подготовку к полету в космос

Британский миллиардер Ричард Брэнсон намерен в течение семи месяцев завершить подготовку к полету в космос на корабле, разработанном его компанией Virgin Galactic. Об этом бизнесмен заявил в Нью-Йорке на форуме Global Synergy, передает ТАСС.

Он пояснил, что через три-четыре месяца туристический корабль SpaceShipTwo, который в настоящее время проходит финальные испытания, совершит суборбитальный полет. «А потом, надеюсь, что еще через три месяца я отправлюсь в космос сам», — сказал он. Вместе с Брэнсоном отправиться в космос может британский физик Стивен Хокинг, которого предприниматель пообещал взять с собой.

Разработанный компанией Scaled Composites LLC и построенный фирмой The Spaceship Company по заказу Virgin Galactic планер предназначен для проведения туристических полетов до высоты около ста километров: к границе атмосферы Земли с космосом, но без выхода на ее орбиту. Стоимость путешествия для каждого из шести пассажиров будет составлять порядка 200 тысяч долларов. Билеты уже забронировали около 800 человек, в том числе, кроме Хокинга, актриса Анджелина Джоли и певица Леди Гага.

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В сентябре 2017 года состоялся пробный полет модели Unity корабля SpaceShipTwo. Она создавалась компанией Брэнсона вместо корабля Enterprise, потерпевшего крушение около полутора лет назад. Одной из причин аварии называлась ошибка пилота. После модель космического корабля была усовершенствована и сменила название. Внешних отличий между Unity и Enterprise практически нет, но на новой модели корабля ряд функций автоматизированы.

Первый пилотируемый полет над пустыней в Калифорнии, преодолев звуковой барьер, аппарат Enterprise совершил в апреле 2013 года.