Электромонтер из Тамбова стал шахматным гроссмейстером

Электромонтеру из Тамбова Николаю Рябинину присвоено звание гроссмейстера Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщается на сайте снабжающей организации «Тамбовэнерго», в которой работает Рябинин.

Соответствующее решение было принято на конгрессе ФИДЕ. Спортсмен получил звание за составление шахматных этюдов — позиций, в которых игрокам предлагается выполнить определенное задание: поставить мат или свести матч к ничьей. Рябинин является двукратным чемпионом России по составлению этюдов. Отмечается, что за последние 20 лет в журналах ФИДЕ было опубликовано более 40 работ россиянина.

На конгрессе звание гроссмейстера получил соотечественник Рябинина Вячеслав Пильченко.

Рябинин начал заниматься шахматами более 35 лет назад. В 2004 году ему присвоили титул международного мастера по этюдам. На «Тамбовэнерго» он занимается ремонтом обмоток и изоляцией электрооборудования.

