Вооруженные силы США начали учения стратегических ядерных сил Global Thunder («Глобальный гром»), сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир.

«Согласно положениям (договора — прим. «Ленты.ру») СНВ-3 США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была извещена об этом учении заранее», — сказал представитель. Он отметил, что Global Thunder проводятся ежегодно. При этом у США и Китая нет соглашения о предупреждении друг друга о начале подобных тестов.

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В рамках Global Thunder планируется в режиме реального времени отработать реакцию вооруженных сил США на потенциальные угрозы. В учениях задействованы «космические силы, системы наблюдения и разведки, системы глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности».

Ранее российские военные провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами, в ходе которой были запущены сразу четыре межконтинентальные баллистические ракеты.