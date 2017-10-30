Заявившая об изнасиловании гимнастка объяснила свой поступок и ответила критикам

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу простила всех, кто причинил ей вред после того, как она обвинила партнера по сборной СССР Виталия Щербо в изнасиловании. Запись опубликована в Facebook.

«Я пережила эмоциональное потрясение, поделилась своим личным опытом. Хотя некоторые люди писали, что я сделала это за деньги или ради пиара. Это не так — я вынуждена их разочаровать. Я сделала это, чтобы освободиться от плохих воспоминаний, которые преследовали меня много лет. Теперь я свободна и прощаю всех, кто мне навредил. Готова открыть новую главу в жизни», — написала Гуцу.

41-летняя спортсменка также раскритиковала программу Андрея Малахова. «Как он может обсуждать в студии мою историю, когда на передаче не было никого, кто представлял бы мою сторону? Более того, он пригласил моего бывшего мужа, чтобы получить мнение о моем характере, зная, что он психически нестабилен и проходит лечение. Как интересно!» — отметила гимнастка.

18 октября Гуцу на своей странице в Facebook заявила, что на соревнованиях в Штутгарте в 1991 году она была изнасилована партнером по сборной СССР, шестикратным олимпийским чемпионом Виталием Щербо. На тот момент спортсменке было 15 лет.

Гуцу — двукратная победительница ОИ-1992 в многоборье и в командных соревнованиях, чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.