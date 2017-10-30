Россиян назвали податливыми на пропаганду

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что большая часть общества подвержена внушению извне. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 30 октября.

«В каком-то смысле мы все стали жертвами политических репрессий недавнего прошлого: настолько глубоко засели в нас податливость пропаганде, страх перед начальством, иждивенчество, нетерпимость», — сказал он на заседании совета, которое проводит президент России Владимир Путин.

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Федотов подчеркнул, что разобщенность человечества грозит ему гибелью, а разобщенность общества столь же опасна. «Только через честный диалог, через всеобщее пропагандистское разоружение, через уважение человеческого достоинства, через солидарность перед лицом общих угроз можно прийти к настоящей реабилитации нашего общества, восстановлению его жизненных сил», — подчеркнул глава СПЧ.

7 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выступают против волюнтаристского ограничения интернета, однако отмечают, что мировая сеть «несет много зла».